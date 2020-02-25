Ona 'anti-Greta' diyorlar: İklim krizini reddedenlerin yeni sesi Naomi Seibt kimdir?

25.02.2020 15:27 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:27

TIME dergisinin yılın kişisi seçtiği iklim aktivisti Greta Thunberg kısa zamanda başta gençlerde olmak üzere 'iklim krizi' ile ilgili dünyada farkındalık yaratmayı başardı.



Thunberg katıldığı etkinliklerde, bilimsel araştırmalara dayanarak, devletlere küresel ısınmaya karşı önlemler almaya davet ederken, bazı gruplar 17 yaşındaki genç kızın çevreciler tarafından manipüle edildiğini iddia ediyor. Euronews.com'da Görüntüle