On Numara sonuçları - 15 Ocak On Numara ne zaman, saat kaçta çekiliyor?

On Numara sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. On Numara çekilişi 15 Ocak Cuma günü talihlilerini aramaya devam ediyor. Milli Piyango'nun düzenlediği şans oyunlarından On Numara, bu akşam noter huzurunda yapılacak çekiliş ile talihlisini bulacak. Peki, On Numara sonuçları - 15 Ocak On Numara ne zaman, saat kaçta çekiliyor?