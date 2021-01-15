On Numara sonuçları - 15 Ocak On Numara ne zaman, saat kaçta çekiliyor?

On Numara sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. On Numara çekilişi 15 Ocak Cuma günü talihlilerini aramaya devam ediyor. Milli Piyango'nun düzenlediği şans oyunlarından On Numara, bu akşam noter huzurunda yapılacak çekiliş ile talihlisini bulacak. Peki, On Numara sonuçları - 15 Ocak On Numara ne zaman, saat kaçta çekiliyor?

15 Ocak 2021 tarihli On Numara çekilişi için geri sayım başladı. Pazartesi ve cuma günleri yapılan On Numara çekilişinin bu akşam saat kaçta gerçekleşeceği merak ediliyor. İşte, bu akşamki On Numara çekilişine dair ayrıntılar...

15 OCAK ON NUMARA SONUÇLARI

Çekilişler saat 20.00'de yapılıyor. Sonuçlar ise saat 20.10'da tam liste halinde duyuruluyor. 15 Ocak 2021 On Numara sonuçları açıklandığı an haberimizde olacaktır.

ON NUMARA NE ZAMAN SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

On Numara çekilişleri Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor. Saat 20.10'da çekiliyor.

İşte On Numara hakkında merak edilen bilgiler;

ON NUMARA HAKKINDA

Yenilenen oyunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.