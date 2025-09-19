On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı 19 Eylül Cuma? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?

Çekilişte büyük ikramiyenin tutarı ve devredip devretmediği de araştırılan konular arasında yer alıyor. 19 Eylül 2025 tarihli On Numara çekilişinin kazandıran numaraları ve tüm detaylara, hazırladığımız haber sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara oyununa katılmak oldukça basittir. Oyuncular, bir veya birden fazla kolon doldurarak şanslarını deneyebilir. Her bir kolonun ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ ÖZELLİĞİ

Sen Seç seçeneği ile oyuncular, numaralarını oyun terminali üzerinden kendileri belirleyebilir ya da sistemin rastgele oluşturduğu sayıları kullanabilir. Kuponunu elle doldurmak istemeyenler, kolonun altındaki "SEN SEÇ" kutucuğunu işaretleyerek rastgele seçilen 10 numaradan oluşan bir kuponla oyuna katılabilir.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu, bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlendiğinde devreye girer. Seçilen fazla numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonlar ayrı kolonlar şeklinde hazırlanır ve böylece kazanma ihtimali artırılmış olur.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ

Çoklu çekiliş seçeneği sayesinde aynı kupon ile birden fazla çekilişe katılmak mümkündür. Bunun için kolon üzerinde yer alan çoklu çekiliş kutucuğunun işaretlenmesi yeterlidir.

KOLON İPTALİ

Doldurulan bir kolondan vazgeçilmek istenirse, ilgili kolonun altında bulunan "İPTAL" kutucuğu işaretlenerek kolon geçersiz hale getirilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 ya da hiçbirini doğru tahmin edemeyen oyuncular ikramiye kazanabilir. 10 numaranın tamamını bilen kişi ise büyük ikramiyenin sahibi olur. Aynı kategori içinde birden fazla kazanan olması halinde ikramiye tutarı kazananlar arasında eşit şekilde paylaştırılır.

19 EYLÜL 2025 ON NUMARA SONUÇLARI

19 Eylül 2025 tarihli On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında kazanan numaralar duyurulacaktır.