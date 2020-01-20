On Numara çekildi (2)

20.01.2020 22:12 | Son Güncelleme: 20.01.2020 22:12

On Numara oyununun 911. hafta çekilişinde 10 bilen 5 kişi, 115 bin 10'ar liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 10 bilen 5 kişi, 115 bin 10'ar lira kazanırken; 9 bilen 92 kişi 4 bin 167'şer lira, 8 bilen 2 bin 450 kişi 156'şar lira, 7 bilen 22 bin 365 kişi 24'er lira, 6 bilen 133 bin 457 kişi 4 lira 35'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 233 bin 541 kişi ise 3 lira 10'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Adana'nın Yüreğir, Ankara'nın Çankaya, Antalya'nın Muratpaşa, Balıkesir'in Karesi ve Uşak'ın Merkez ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

(Bitti)

Kaynak: AA