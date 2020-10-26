Ön lisans nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla ön lisans mı, önlisans mı? Ön lisans ne demek?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "ön lisans ". Peki, ön lisans nasıl yazılır? TDK'ya göre önlisans mı, önlisans mı yazılır?