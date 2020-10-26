Ön lisans nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla ön lisans mı, önlisans mı? Ön lisans ne demek?
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Ön lisans nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla ön lisans mı, önlisans mı? Ön lisans ne demek?

26.10.2020 11:32 | Son Güncelleme: 26.10.2020 11:36
Ön lisans nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla ön lisans mı, önlisans mı? Ön lisans ne demek?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "ön lisans ". Peki, ön lisans nasıl yazılır? TDK'ya göre önlisans mı, önlisans mı yazılır?

Ön lisans kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, ön lisans TDK'ya göre nasıl yazılır? Ön lisans nasıl yazılır? Önlisans mı, önlisans mı? TDK'ya göre ön lisans kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE ÖN LİSANS NASIL YAZILIR?

Önlisans: Yanlış

Ön lisans: Doğru

TDK'YA GÖRE ÖN LİSANS NE DEMEK?

Ön lisans: Yükseköğretimde iki yıllık lisans programı.

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