Omuzlarda Taşınan Esad, Kafasını Avizeye Çarpınca Büyük Şok Yaşadı

DEAŞ'in esaretinden kurtarılmaları nedeniyle minnettar olan Suriye'nin Süveyde vilayetinden halk, resmi bir resepsiyon sırasında Devlet Başkanı Beşar Esad'ı omuzlarında taşıdı. Omuzlara çıkarıldığı sırada, Esad'ın başı salondaki avizeye çarptı.

ESAD'I OMUZLARDA TAŞIDILAR

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, geçtiğimiz gün DEAŞ'in 3 aydan fazla bir süre esir tutmasından sonra kurtulan Suriyelilerle bir araya geldi. Al-Watan gazetesinin yayınladığı bir videoda, resepsiyon sırasında Suriyelilerin Esad'ı omuzlarında taşıdığı görüldü.

BAŞINI AVİZEYE ÇARPTI

Omuzlara çıkarıldığında Esad'ın başının salondaki bir avizeye çarptığı da kameralara yansıdı. Grup daha sonra Esad'ı destekleyen sloganlar attı. Bir başka videoda da bir Süveyde sakini Esad'a kahve ikram etti. Esad kahveyi içtikten sonra kahve fincanı gelenek olduğu üzere yere atılarak kırıldı. Bu görüntüler Suriye Devlet Başkanlığı sitesinde de yayınlandı. Suriye ordusu, DEAŞ'in temmuzda Süveyde'de esir aldığı 15 Dürzi kadın ve 4 çocuğu kurtarmıştı.