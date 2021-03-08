Ömür Gedik İyi Bak Bana şarkı sözleri! Ömür Gedik İyi Bak Bana dinle! Ömür Gedik 8 Mart Kadınlar Günü şarkısı!

Ömür Gedik İyi Bak Bana şarkı sözleri! Ömür Gedik İyi Bak Bana dinle! Ömür Gedik 8 Mart Kadınlar Günü şarkısı! Tayga isimli bir kız çocuğu bulunan sinemadan, hayvan haklarına birçok dalda aktif rol oynayan kimdir?

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ÖMÜR GEDİK İYİ BAK BANA ŞARKI SÖZLERİ

İyi bak bana

Her anlamda iyi bak

Böyle kutsamış Tanrı beni

Hani sen farklı görüyorsun ya

Farklıyım tabii

Can taşırım, doğururum

Süt akıtır, aş olurum

Çok çalışır, iş olurum

Çok severim aşk olurum

Öyle bir güç vardır ki bende

Doğum sancısından hallice

Hele de inanmışsam, hele de sevmişsem

Anneyim, ablayım, sırdaşım, yoldaşım, aşkım, hayatım

Ama en gurur duyduğum ünvanım

Kadınım

İyi bak bana, çok iyi bak

Bu gördüğün narin beden hayat veren

Böyle seçmiş ilahi aşk

Budur aramızdaki tek değerli fark

İyi bak bana çok severek

Tek isteğim yanyana yürümek

Ne arkada ne de yalnız

Düşün şu dünyada ne kadarız

Ama birlikte çoğalırız

Gözlerimle anlatırım kırgınlığımı

Yaşlarımla anlatırım suskunluğumu

Saçlarımla anlatırım mutsuzluğumu

Özletirim ararsın bile huysuzluğumu

ÖMÜR GEDİK İYİ BAK BANA DİNLE!