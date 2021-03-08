Ömür Gedik İyi Bak Bana şarkı sözleri! Ömür Gedik İyi Bak Bana dinle! Ömür Gedik 8 Mart Kadınlar Günü şarkısı!
Ömür Gedik İyi Bak Bana şarkı sözleri! Ömür Gedik İyi Bak Bana dinle! Ömür Gedik 8 Mart Kadınlar Günü şarkısı! Tayga isimli bir kız çocuğu bulunan sinemadan, hayvan haklarına birçok dalda aktif rol oynayan kimdir?
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ÖMÜR GEDİK İYİ BAK BANA ŞARKI SÖZLERİ
İyi bak bana
Her anlamda iyi bak
Böyle kutsamış Tanrı beni
Hani sen farklı görüyorsun ya
Farklıyım tabii
Can taşırım, doğururum
Süt akıtır, aş olurum
Çok çalışır, iş olurum
Çok severim aşk olurum
Öyle bir güç vardır ki bende
Doğum sancısından hallice
Hele de inanmışsam, hele de sevmişsem
Anneyim, ablayım, sırdaşım, yoldaşım, aşkım, hayatım
Ama en gurur duyduğum ünvanım
Kadınım
İyi bak bana, çok iyi bak
Bu gördüğün narin beden hayat veren
Böyle seçmiş ilahi aşk
Budur aramızdaki tek değerli fark
İyi bak bana çok severek
Tek isteğim yanyana yürümek
Ne arkada ne de yalnız
Düşün şu dünyada ne kadarız
Ama birlikte çoğalırız
Gözlerimle anlatırım kırgınlığımı
Yaşlarımla anlatırım suskunluğumu
Saçlarımla anlatırım mutsuzluğumu
Özletirim ararsın bile huysuzluğumu