Ömür Gedik'ten şarkıcı Gülşen'e şok sözler! - Haberler Magazin
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Ömür Gedik'ten şarkıcı Gülşen'e şok sözler!

Ömür Gedik'ten şarkıcı Gülşen'e şok sözler!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı ve yazar Ömür Gedik, önceki akşam katıldığı bir partide görüntülendi. Gedik, 'Kürk giymeme kimse karışamaz' diyen şarkıcı Gülşen'e sert çıktı. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı ve yazar Ömür Gedik, Savoy Otelleri'nin önceki akşam Günay Restoran'da düzenlediği 'yeni yıla merhaba' partisine katıldı.

"BU RESMEN VİCDANSIZLIK!"

Gedik, 'Kürk giymeme kimse karışamaz' diyen şarkıcı Gülşen'e cevap verdi. Ömür Gedik, "Kürk giymesine karışırım. Bu merhametsizlik, vicdansızlık ve cinayettir! Allah bu hayvanları, biz canlarını alıp kürklerini giyelim diye mi yaratıyor? Bunu kabullenmem mümkün değil" diyerek polemiğin fitilini ateşledi.

Ömür Gedik'ten şarkıcı Gülşen'e şok sözler!

Ömür Gedik'ten şarkıcı Gülşen'e şok sözler!

Ömür Gedik'ten şarkıcı Gülşen'e şok sözler!

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