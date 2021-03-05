OMÜ Ziraat Fakültesi'nin doğal ürünleri ilgi görüyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi'nin 'iyi tarım uygulamaları' kapsamında üreterek satışını gerçekleştirdiği doğal ürünler yoğun ilgi görüyor.

Ziraat Fakültesi peynir, yoğurt, yumurta gibi pek çok hayvansal ürün üretiyor. Ürünler fakültenin kantininde satışa sunuluyor. Ürünler hem üniversite içinden hem de dışarıdan büyük rağbet görüyor.

Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Umut Sami Yamak, iyi tarım uygulamalarına dikkat etmeye çalıştıklarını, amaçlarının para kazanmak olmadığını, sağlıklı ürün üretmek olduğunu söyledi. Üretilen ürünler hakkında bilgi veren Doç. Dr. Umut Sami Yamak, "Fakültemizde devamlılığı olan ürünler tavuk yumurtası ve bıldırcın yumurtası var. Aynı zaman da işletmemizde bulunan ineklerden elde ettiğimiz süt ürünleri kantinlerimizde bulunuyor. Bazı zamanlarda yürütülen çalışmalara ve öğrencilere uygulama alanlarında yapılan araştırmalar sonucunda mevsimsel ürünlerimizde kantinlerimiz de bulunuyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı ve iyi tarım uygulamaları dikkat ettiklerini belirten Doç. Dr. Yamak, "Ziraat Fakültesi olarak ürettiğimiz ürünleri Tarım Bakanlığımızdan onaylı işletmelerde üretiyoruz. Yani yaptığımız üretimi yasal olarak yapabiliyoruz. Öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belirlediği hususlara dikkat ediyoruz. Ayrıca iyi tarım uygulamalarına dikkat etmeye çalışıyoruz. İşletme kapasitemiz çok büyük olmadığı için ürünlerimizi hassasiyetle üretiyoruz" şeklinde konuştu.

"Amacımız para kazanmak değil sağlıklı ürün üretmek"

Ticari bir işletme olmadıklarını ve sağlıklı ürün üretmeyi hedeflediklerini söyleyen Doç. Dr. Yamak, "Besin anlamında diğer ürünlerden farkları yok. Biz ürünlerimizi ticari bir kar amacı ile ürün üretmiyoruz. Amacımız para kazanmak değil sağlıklı ürün üretmek. Normal üretim koşullarında tüketicilerin şikayet ettiği ilaç kullanımı vs. gibi uygulamaları yapmıyoruz. Biz ürünlerimizi mümkün olan en az ilaç kullanımı ve dış müdahale ile üretmeye çalışıyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı