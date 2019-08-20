OMÜ Tıp Fakültesi Pelitköy Eğitim Aile Sağlığı Merkezi açıldı

20.08.2019 17:20

Samsun Sağlık İl Müdürlüğü ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) işbirliği ile OMÜ Tıp Fakültesi Pelitköy Eğitim Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Atakum İlçesi Büyükoyumca Mahallesi'ndeki merkezin açılışına, Vali Osman Kaymak, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, Sağlık İl Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, öğretim üyeleri ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Vali Osman Kaymak, açılışta yaptığı konuşmada, Samsun'un bir sağlık kenti olduğunu ve 27 hastane ile en iyi sağlık hizmetini verdiğini söyledi.

Açılışı yapılan merkezin Türkiye'de örnek bir merkez olduğunu ifade eden Kaymak, "Birinci basamak sağlık hizmetinin insanlara iyi anlatılması gerekiyor. Hastanelerin poliklinikleri hastalarla dolu. İnsanlarımız hasta olunca hemen hastaneye geliyor. Oysa önce birinci basamak sağlık hizmeti alacakları böyle merkezlere gelmesi gerekiyor."dedi.

Rektör Prof. Dr. Sağlık Bilgiç ise eğitim ile sağlığı birleştiren bir merkezin açılışını gerçekleştirdiklerini, Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı'nda ihtisas eğitimi alan hekimlerin burada hizmet vereceğini ifade etti.

Sağlık İl Müdürü Oruç ise sağlıkta dönüşüm programı kapsamında açılan merkezin çok geniş bir kesime sağlık hizmeti sunacağına kaydetti.

Kaynak: AA