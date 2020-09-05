Ömrünün yarısı karanlık geçti, tekrar ışığı görmek için yardım bekliyor Ömrünün yarısı karanlık geçti, tekrar ışığı görmek için yardım bekliyor 16 yaşından sonra görme engelli olan Katarakt ve Tavukkarası hastalığı ile mücadele eden Demet İriz, tekrar görebilmek için hayırseverlerden yardım bekliyor 16 yaşından sonra görme engelli olan Katarakt ve Tavukkarası...

Ömrünün yarısı karanlık geçti, tekrar ışığı görmek için yardım bekliyor

16 yaşından sonra görme engelli olan Katarakt ve Tavukkarası hastalığı ile mücadele eden Demet İriz, tekrar görebilmek için hayırseverlerden yardım bekliyor

SİVAS - 16 yaşından sonra görme engelli olan Katarakt ve Tavukkarası hastalığı ile mücadele eden Demet İriz, tekrar görebilmek için hayırseverlerden yardım bekliyor.

Sivas kent merkezi Diriliş Mahallesi'nde yaşayan Recep ve Demet İriz çiftçi, zor zamanlar geçiriyor. 16 yaşına kadar gözlerinde bir sorun olmayan anne Demet İriz'in gözleri zamanla görme yetisini kaybetti. Tavukkarası ve katarakt hastalığı ile mücadele eden anne İriz, sadece yüzde 5 oranında görme yetisine sahip. Baba Recep İrizi'in şehir dışında çalışmasından dolayı ise anneye ihtiyaçlarını karşılaması için 12 ve 7 yaşındaki oğulları yardım ediyor. Öte yandan İriz'in tekrar görebilmesi için önce kök hücre tedavisi ardından katarakt ameliyatı olması gerekiyor. Ankara'da ameliyatı yapan doktor 35 bin TL, Kayseri'deki doktor ise 50 bin TL istedi. Ailenin maddi durumu yetersiz olduğu için anne Demet İriz tedavi olamadı. Aile annenin tekrar görebilmesi için hayırseverlerden yardım bekliyor.

İşlerini yapamaz duruma geldi

Anne Demet İriz, sağ gözünün tamamen görmediğini ve işlerini yapamaz duruma geldiğini dile getirerek, "Tavukkarası hastasıyım. Bunun için kök hücre ameliyatı olmam gerekiyor. Gözümde şu an da katarakta olduğu için görmeyi tamamen kaybettim. Katarak ameliyatını olmam için de kök hücre ameliyatını olmam gerekiyor.

Cisimleri çok zor seçiyorum. Büyük oğlumla bir yerlere gidip gelebiliyorum o yardımcı oluyor. İşlerimi pek yapamaz duruma geldim. Doktorlara kalırsa görme durumum yüzde beş ama bana kalırsa yüzde bir. Çünkü hiç görmüyorum. Sağ gözüm tamamen gitti" dedi.

Kaynak: İHA