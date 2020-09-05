Ömrünün yarısı karanlık geçti, tekrar ışığı görmek için yardım bekliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ömrünün yarısı karanlık geçti, tekrar ışığı görmek için yardım bekliyor

Ömrünün yarısı karanlık geçti, tekrar ışığı görmek için yardım bekliyor 16 yaşından sonra görme engelli olan Katarakt ve Tavukkarası hastalığı ile mücadele eden Demet İriz, tekrar görebilmek için hayırseverlerden yardım bekliyor 16 yaşından sonra görme engelli olan Katarakt ve Tavukkarası...

05.09.2020 14:00 | Son Güncelleme: 05.09.2020 14:06

Ömrünün yarısı karanlık geçti, tekrar ışığı görmek için yardım bekliyor

16 yaşından sonra görme engelli olan Katarakt ve Tavukkarası hastalığı ile mücadele eden Demet İriz, tekrar görebilmek için hayırseverlerden yardım bekliyor

SİVAS - 16 yaşından sonra görme engelli olan Katarakt ve Tavukkarası hastalığı ile mücadele eden Demet İriz, tekrar görebilmek için hayırseverlerden yardım bekliyor.

Sivas kent merkezi Diriliş Mahallesi'nde yaşayan Recep ve Demet İriz çiftçi, zor zamanlar geçiriyor. 16 yaşına kadar gözlerinde bir sorun olmayan anne Demet İriz'in gözleri zamanla görme yetisini kaybetti. Tavukkarası ve katarakt hastalığı ile mücadele eden anne İriz, sadece yüzde 5 oranında görme yetisine sahip. Baba Recep İrizi'in şehir dışında çalışmasından dolayı ise anneye ihtiyaçlarını karşılaması için 12 ve 7 yaşındaki oğulları yardım ediyor. Öte yandan İriz'in tekrar görebilmesi için önce kök hücre tedavisi ardından katarakt ameliyatı olması gerekiyor. Ankara'da ameliyatı yapan doktor 35 bin TL, Kayseri'deki doktor ise 50 bin TL istedi. Ailenin maddi durumu yetersiz olduğu için anne Demet İriz tedavi olamadı. Aile annenin tekrar görebilmesi için hayırseverlerden yardım bekliyor.

İşlerini yapamaz duruma geldi

Anne Demet İriz, sağ gözünün tamamen görmediğini ve işlerini yapamaz duruma geldiğini dile getirerek, "Tavukkarası hastasıyım. Bunun için kök hücre ameliyatı olmam gerekiyor. Gözümde şu an da katarakta olduğu için görmeyi tamamen kaybettim. Katarak ameliyatını olmam için de kök hücre ameliyatını olmam gerekiyor.

Cisimleri çok zor seçiyorum. Büyük oğlumla bir yerlere gidip gelebiliyorum o yardımcı oluyor. İşlerimi pek yapamaz duruma geldim. Doktorlara kalırsa görme durumum yüzde beş ama bana kalırsa yüzde bir. Çünkü hiç görmüyorum. Sağ gözüm tamamen gitti" dedi.

Ömrünün yarısı karanlık geçti, tekrar ışığı görmek için yardım bekliyor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Sultan Alparslan
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Tuna Kiremitçi Tayanç Ayaydın
Spor Jose Sosa Şenol Güneş Lionel Messi Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Ankara Antalya Sakarya
Şu an buradasınız: Ömrünün yarısı karanlık geçti, tekrar ışığı görmek için yardım bekliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.9.2020 14:06:06. #1.14#
title