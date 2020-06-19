Ömertepesi futbol sahası yenilendi
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Ömertepesi futbol sahası yenilendi

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Ömertepesi futbol sahasının sentetik çim yüzeyinin yenileme çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Ömertepesi futbol sahası yenilendi
19.06.2020 14:25 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:37

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Ömertepesi futbol sahasının sentetik çim yüzeyinin yenileme çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, futbol sahasının aradan geçen zaman, müsabakalar ve antrenmanlarla yoğun kullanım sonucu yıprandığını, bu nedenle yenileme çalışması başlatıldığını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Başkanlığından sağladıkları ödenekle 18 Şubat 2020 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen futbol sahası yenileme çalışmalarının 3 ayda tamamlandığını ve 859 bin liraya mal olduğunu ifade eden Tunç, sahanın sporcu ve kulüplerin hizmetine hazır olduğunu aktardı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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