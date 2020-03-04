Ömerli'de okullar arası "Aziz Sancar Bilim Olimpiyatları Yarışması" düzenlendi
Ömerli ilçesinde okullar arası "Aziz Sancar Bilim Olimpiyatları Yarışması" düzenlendi Artuklu Meslek Yüksekokulu konferans salonunda gerçekleştirilen yarışmaya ilçede 7 ortaokul ve 2 liseden öğrenciler katıldı.
Ömerli ilçesinde okullar arası "Aziz Sancar Bilim Olimpiyatları Yarışması" düzenlendi
Artuklu Meslek Yüksekokulu konferans salonunda gerçekleştirilen yarışmaya ilçede 7 ortaokul ve 2 liseden öğrenciler katıldı.
Ortaokullarda Atatürk Ortaokulu 110 puanla birinci, lise kategorisinde de Mehmet Kavak Anadolu Lisesi 100 puanla birinci oldu.
İlçede birinci seçilen okullar Mardin'de yapılacak yarışmalarda ilçeyi temsil edecek.
Yarışmaya, Kaymakam Hamza Türkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Çiftçi, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Yarışmaya katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Kaynak: AA