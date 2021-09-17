Ömerli Barajı nerede, nereye bağlı? Ömerli Barajı doluluk oranı nedir?

Ömerli Batrajı Toprak gövde dolgu tipi olan barajın gövde hacmi 2.198.000 m³, akarsu yatağından yüksekliği 52,00 m, normal su kotunda göl hacmi 386,50 hm³, normal su kotunda göl alanı 23,10 km²'dir. Yılda 180 hm³ içme-kullanma suyu sağlamaktadır. Ömerli Barajı nerede, nereye bağlı? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

ÖMERLİ BARAJI NEREDE?

Ömerli Barajı, İstanbul'da, Riva Deresi üzerinde, içme suyu temini amacı ile 1968 - 1973 yılları arasında inşa edilmiş bir barajdır. Baraj, 220 milyon metreküplük su kapasitesi ile İstanbul'un en büyük su kaynaklarından biridir.

Toprak gövde dolgu tipi olan barajın gövde hacmi 2.198.000 m³, akarsu yatağından yüksekliği 52,00 m, normal su kotunda göl hacmi 386,50 hm³, normal su kotunda göl alanı 23,10 km²'dir. Yılda 180 hm³ içme-kullanma suyu sağlamaktadır. Barajın yakınlarında Esenceli Köyü yer almaktadır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

ÖMERLİ BARAJI DOLULUK ORANI NEDİR?

İSKİ'nin resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre 17 Eylül itibari ile Ömerli Barajı doluluk oranı %83.2'dir.

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