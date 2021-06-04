Ömer Temelli kimdir? Ömer Temelli kaç yaşında, nereli?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yanında anılan isimlerden biri olan Ömer Temelli, gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. Ömer Temelli kimdir? Ömer Temelli kaç yaşında, nereli?

Fenerbahçe yönetiminde yer alan isimlerden biri olan Ömer Temelli, Fenerbahçe'de bir de klüp sahibidir.

ÖMER TEMELLİ KİMDİR?

Ömer Temelli 02 Eylül 1963 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Trabzon'un Sürmenelidir.

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat bölümü mezunudur. Ömer Temelli, Mart 2006'dan sonra iki ikez yedek ve sonrasında da asil üye olarak Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim kurulunda görev yaptı.

Temelli, farklı dönemlerde stad, tesisler, Fenerbahçe Ülker Erkek Basketbol takımı, Fenerbahçe Kolej, Taraftar kart, Fenercell ve Futbol Altyapı'dan sorumlu Asbaşkanlık görevlerini yürüttü.

Ömer Temelli, Aziz Yıldırım'ın kuzeni ile evlidir.

Üniversite mezunu olan Temelli evli ve 2 çocuk babasıdır.