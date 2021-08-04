Ömer Faruk Yurtseven kimdir? Ömer Faruk Yurtseven kaç yaşında, nereli? Ömer Faruk Yurtseven biyografisi!

Los Angeles Lakers ve Miami Heat Summer League'de karşı karşıya geldi. Bu maçta adından bahsedilen Ömer Faruk Yurtseven hayatı araştırılmaktadır. Peki, NBA ekiplerinden Miami Heat'te forma giyen Özbek asıllı Türk basketbolcu olan Ömer Faruk Yurtseven kimdir? Ömer Faruk Yurtseven kaç yaşında, nereli? Ömer Faruk Yurtseven hayatı ve biyografisi nedir?

Ömer Faruk Yurtseven, Miami Heat formasıyla NBA Summer League'de ilk maçına çıktı. Los Angeles Lakers gibi güçlü bir rakibe karşı ilk sınavını veren Ömer Faruk, 27 sayı, 19 ribaunt, 2 asist, 1 blokla parkeye damga vurdu. Sahanın yıldızı olan Ömer Faruk'un performansı, NBA dünyasında en çok konuşulan konular arasında yer almaktadır. Peki, Ömer Faruk Yurtseven kimdir? Ömer Faruk Yurtseven kaç yaşında, nereli? Ömer Faruk Yurtseven hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ÖMER FARUK YURTSEVEN KİMDİR?

Ömer Faruk Yurtseven (d. 19 Haziran 1998), NBA ekiplerinden Miami Heat'te forma giyen Özbek asıllı Türk basketbolcu. Pivot pozisyonunda oynamaktadır.

2014 senesinde düzenlenen FIBA 16 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda en iyi 5'ine seçilen Ömer Faruk, aynı sene Jordan Brand Classic kampında boy gösterdi. 20 Mart 2015 tarihinde Fenerbahçe formasıyla Emporio Armani Milano karşısında ilk Euroleague maçına çıktı ve 2 sayı kaydetti. 2016 yılında ABD'ye gidiş şekli sebebiyle koçu Zeljko Obradovic tarafından eleştirilmiştir.