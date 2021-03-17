Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği neden düştü? HDP'li kaç milletvekili var?

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği neden düştü? sorusu merak edilen konular arasında yer aldı. Terör propagandası yapmak suçlamasıyla gündeme gelen Ömer Faruk Gergerlioğlu neden ceza aldı? HDP'li kaç milletvekili var?

TBMM Genel Kurulu'nda okunan karar sonrası Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği neden düştü? HDP'li kaç milletvekili var? sorularının yanıtları merak edildi.

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU'NUN MİLLETVEKİLLİĞİ NEDEN DÜŞTÜ?

Hakkında "Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun dokunulmazlığının düşürülmesi hakkındaki karar TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Böylece, Gergerlioğlu'nun dokunulmazlığı düşürüldü. HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 55'e düştü.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı.

GERGERLİOĞLU PROSTESTOSU

Meclis'te karar öncesi bir de eylem yaşandı. 22. dönem AK Parti Milletvekili Abdurrahim Aksoy aslında oturması yasak olan basın locasında otururken bir anda Genel Kurul'da ayağa kalkarak Gergerlioğlu kararını protesto etti. DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi olan Aksoy, Meclis polisi tarafından salondan apar topar çıkarıldı.