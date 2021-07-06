Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir? Ömer Faruk Gergerlioğlu aslen nereli? Ömer Faruk Gergerlioğlu hayatı ve biyografisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir? Ömer Faruk Gergerlioğlu aslen nereli? Ömer Faruk Gergerlioğlu hayatı ve biyografisi

Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir? Ömer Faruk Gergerlioğlu aslen nereli? Ömer Faruk Gergerlioğlu hayatı ve biyografisi
Haberler.com - Haberler | Gündem

"Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü. 'Direneceğim' diyen Gergerlioğlu, Meclis'i terk etmedi. Peki, Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir? Ömer Faruk Gergerlioğlu aslen nereli? Ömer Faruk Gergerlioğlu hayatı ve biyografisi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yargı kararı Meclis Genel Kurulunda okunarak milletvekilliği düşürüldü.Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir? Ömer Faruk Gergerlioğlu aslen nereli? Ömer Faruk Gergerlioğlu hayatı ve biyografisi

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU KİMDİR?

Ömer Faruk 2 Kasım 1965 tarihinde Isparta'nın Karaağaç ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bursa'da tamamladı. Bursa İmam Hatip lisesini bitirdikten sonra 1990 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirip Iğdır Tecirli Sağlık Ocağı, Bursa Orhaneli Devlet Hastanesi'nde çalıştı. 2018 Türkiye genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden Kocaeli milletvekili seçildi.

  • Ömer Faruk Gergerlioğlu doğum tarihi : 2 Kasım 1965
  • Ömer Faruk Gergerlioğlu kaç yaşında : 55 yaşında
  • Ömer Faruk Gergerlioğlu mesleği ne : Yazar, Gazeteci, Siyasetçi
  • Ömer Faruk Gergerlioğlu nereli : Isparta

1995 yılında TUS sınavını kazanarak uzmanlık eğitimine başladı. 2000 yılında Süreyyapaşa Göğüs hastanesindeki görevini bitirerek Göğüs hastalıkları ve Tüberküloz uzmanı oldu. 2000 yılından sonra İzmit Seka Devlet Hastanesinde Uzman Dr. olarak çalışmaya başladı.

2003 yılında MAZLUMDER Kocaeli Şube Başkanlığını üstlendi. Derneğin yerel bir şubesi olarak yaşam hakkı, düşünce özgürlüğü, kadın hakları , işçi hakları ile ilgili birçok imza kampanyası ve bilimsel raporlama çalışması yaparak Meclis'teki ilgili komisyonlara iletti. "Başörtüsüne Özgürlük" temalı haftalık basın açıklamalarının başlatıcısı ve yıllarca devam ettireni oldu. Evli, biri kız ikisi erkek üç çocuğu var.

2018 Türkiye genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden Kocaeli milletvekili seçildi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Vladimir Putin Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ahmet Kaya Kartal Tibet Burak Özçivit Orhan Gencebay
Spor Diego Mesut Özil Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir? Ömer Faruk Gergerlioğlu aslen nereli? Ömer Faruk Gergerlioğlu hayatı ve biyografisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 11:28:11. #1.16#

title