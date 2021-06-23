Ömer Faruk Bostan kimdir? Ömer Faruk Bostan kaç yaşında, nereli? Ömer Faruk Bostan biyografisi!

Star Tv'nin sevilen programı İbo Show'a katılan Ömer Faruk Bostan'ın hayatı merak edilmeye başlandı. Peki, Ömer Faruk Bostan kimdir? Ömer Faruk Bostan kaç yaşında, nereli? Ömer Faruk Bostan mesleği nedir? Ömer Faruk Bostan hayatı ve biyografisi nedir?

Ömer Faruk Bostan'ın seslendirdiği ve 26 Aralık 2016 tarihinde yayınlanan "Erik Dalı" şarkısı 100 milyon izlenme ve dinlenme sayısını geçti. Star Tv'nin sevilen programı İbo Show'a katılan Ömer Faruk Bostan'ın hayatı merak edilmeye başlandı. Peki, Ömer Faruk Bostan kimdir? Ömer Faruk Bostan kaç yaşında, nereli? Ömer Faruk Bostan mesleği nedir? Ömer Faruk Bostan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ÖMER FARUK BOSTAN KİMDİR?

Müzisyen veŞarkıcı olan Ömer Faruk Bostan 1984 yılında Ankara Sincan'da dünyaya geldi.Müzik kariyerine Ankara'da başladı. Öğrenim gördüğü yıllarda sıkça şarkılar seslendirdi. Müziğe ilgisi çok küçük yaşlarda başladı. Öğrenim gördüğü yıllarda Müzik Öğretmeni kendisini destekleyerek çeşitli müzik aletlerini çalmaya başladı.

Ömer Faruk Bostan 15 yaşında sahne almaya başladı. Düğün ve çeşitli organizasyonlarda saz çalarak ünlenen Ömer Faruk Bostan son dönemin Ankara havalarını yorumlayan genç ve yakışıklı isimleri arasında yer alıyor.

Ömer Faruk Bostan'ın seslendirdiği ve 26 Aralık 2016 tarihinde yayınlanan "Erik Dalı" şarkısı 100 milyon izlenme ve dinlenme sayısını geçti. Söz konusu parça Türkiye'de oyun havası türünde YouTube'de 100 milyonu aşan ilk şarkı olma özelliğini taşırken, şimdilerde ise 105 milyonu geçti.

ALBÜMLERİ

Ömer Faruk Bostan 2015

Açıl Ey Susam Açıl

Sende Ankaralısın

Ben Gidiyorum Ankara

Bir O Bende - Nazlı Yarim

Popüler Şarkıları:

Erik Dalı - Potbori

Ben Gidiyorum Ankara

Açıl Ey Susam Açıl

Sende Ankaralısın

Nedir Benim Çektiğim

Saffet Efendi - Kulada Sevdiğim Kula

Askerden Geleceğim

Beni Bırak

Güvercin

Sensiz Yaşıyom