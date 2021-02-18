Ömer Çelik: "(Gara'daki operasyon) Orada o evlatların canını kurtarmak için ne gerekiyorsa vardı"
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Ömer Çelik: "(Gara'daki operasyon) Orada o evlatların canını kurtarmak için ne gerekiyorsa vardı"

18.02.2021 18:49 | Son Güncelleme: 18.02.2021 19:12

AK Parti Genel Merkezi AK Parti MKYK Toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Merkezi

AK Parti MKYK Toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Gara'daki operasyon) Orada o evlatların canını kurtarmak için ne gerekiyorsa vardı."

Çelik: "(Gara'daki operasyon) Neredeyse komutanların askeri kabiliyetlerini tartışacaklar. Milli Savunma Bakanımızın askeri geçmişi konusunda bir tartışma yok. Milli Savunma Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız, kuvvet komutanlarımız bu operasyonu yöneten komutanlar, sadece komutan ve amir olarak değil, dünya askerlik mesleği içerisinde seçkin askerlik itibarına sahip insanlar. Ne yaptıklarını, hangi tertibatlarla bu işe girmeleri gerektiğini biliyorlar."

Ömer Çelik: '(Gara'daki operasyon) Orada o evlatların canını kurtarmak için ne gerekiyorsa vardı'
Ömer Çelik: '(Gara'daki operasyon) Orada o evlatların canını kurtarmak için ne gerekiyorsa vardı'
Ömer Çelik: '(Gara'daki operasyon) Orada o evlatların canını kurtarmak için ne gerekiyorsa vardı'
Ömer Çelik: '(Gara'daki operasyon) Orada o evlatların canını kurtarmak için ne gerekiyorsa vardı'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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