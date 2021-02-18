Ömer Çelik: "(Gara'daki operasyon) Orada o evlatların canını kurtarmak için ne gerekiyorsa vardı"
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AK Parti Genel Merkezi
AK Parti MKYK Toplantısı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları
ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Gara'daki operasyon) Orada o evlatların canını kurtarmak için ne gerekiyorsa vardı."
Çelik: "(Gara'daki operasyon) Neredeyse komutanların askeri kabiliyetlerini tartışacaklar. Milli Savunma Bakanımızın askeri geçmişi konusunda bir tartışma yok. Milli Savunma Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız, kuvvet komutanlarımız bu operasyonu yöneten komutanlar, sadece komutan ve amir olarak değil, dünya askerlik mesleği içerisinde seçkin askerlik itibarına sahip insanlar. Ne yaptıklarını, hangi tertibatlarla bu işe girmeleri gerektiğini biliyorlar."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu