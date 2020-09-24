Ömer Arıöz kimdir? Ömer Arıöz kaç yaşında, nereli? Ömer Arıöz biyografisi
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Ömer Arıöz kimdir? Ömer Arıöz kaç yaşında, nereli? Ömer Arıöz biyografisi

24.09.2020 09:11 | Son Güncelleme: 24.09.2020 09:15
Ömer Arıöz kimdir? Ömer Arıöz kaç yaşında, nereli? Ömer Arıöz biyografisi

Prof. Dr. Ömer Arıöz hayatına dair ayrıntılar araştırılıyor. Arıöz, Toros Üniversitesi Rektörü olarak atandı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde başladığı eğitimi sonrası aynı bölümde yüksek lisans yaptı. Ömer Arıöz kaç yaşında?

Ömer Arıöz, 24 Eylül 2020 Cumhurbaşkanlığı kararıyla Toros Üniversitesi Rektörlüğüne getirildi, karar Resmi Gazete'de yer aldı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde ilk kez profesör olarak görev almaya başladı.

ÖMER ARIÖZ KİMDİR?

Arıöz, 1989-1995 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde eğitimine başladı. 1995-97'de ODTÜ'de İnşaat Mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı. Anadolu Üniversitesi'nde 2003-2005 yılları arasında doktora eğitimini tamamladı. 2004-2006 arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. 2006 - 2012'de ise yeniden Anadolu Üniversitesi İktisat alanında doktorasını bitirdi.

Ömer Arıöz kimdir? Ömer Arıöz kaç yaşında, nereli? Ömer Arıöz biyografisi

Ömer Arıöz, 1995-98 yılları arasında eğitimine devam ederken ODTÜ'de İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2000-2005 yıllarında Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'nde öğretim görevlisi oldu, 2005-2009'da ise aynı üniversite ve bölümde doktor öğretim görevlisi olaarak yer aldı. 2017-2019 yıllarında Hasan Kalyoncu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde profesör olarak görev almaya başladı. 2020 yılı itibariyle Toros Üniversitesi'nde çalışmalar yürütüyor.

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