Omar Sosa, Paolo Fresu ve Trilok Gurtu ile İş Sanat'ta Caz Rüzgârı

11.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:40

Müziklerinin köklerini "uyum, ritim, neşe, karmaşa, özgürlük ve fikir birliği" olarak tanımlayan Omar Sosa, hem solo hem de tanınmış birçok caz sanatçısı ile birlikte albüm yaptı. Dünyanın dört bir yanında verdiği konserler ve canlı performanslar onu 3 kez Grammy adaylığına taşıdı. Dünya müziği, free jazz ve avant-garde türlerinde birçok projede yer alan ve 25'i aşkın albüm kaydı bulunan Sosa'nın yolu 2012 yılında, Miles Davis'i idol olarak belirlemiş trompetçi Paolo Fresu ile kesişti. 300'ü aşkın albüm kaydında yer alan Fresu ile Sosa'nın işbirliğinden ilk albümleri "Lara" doğdu. Kısa zamanda Avrupa'nın en sevilen grupları arasına girmeyi başaran müzisyenler, birlikte çalmaya başladıktan dört yıl sonra ikinci albümleri Eros'u piyasaya sürdü.

Enstrümanları ile adeta bir bütün oluşturan Sosa ve Fresu'ya Trilok Gurtu'nun da katılmasıyla ortaya yenilikçi ve aynı zamanda geleneksel bir duruşu olan özgün bir müzik çıktı. Gary Moore, John McLaughlin, Joe Zawinul, Bill Laswell, ve Robert Miles gibi yetenekli müzisyenlerle çalışmış Gurtu, aralarında İsmet Sıral, Okay Temiz, Mercan Dede, Kudsi Ergüner, Sertab Erener, Zara ve Taksim Trio'nun yer aldığı Türk müzisyenlerle de ortak projelere imza atan bir isim.

Fresu ve Gurtu ile beraber dinleyicileri müzikal yolculuklarına katılmaya davet eden Omar Sosa, İstanbul izleyicisini nasıl bir konser deneyimi beklediğini şöyle anlatıyor: "Müziğimiz Afrika'dan gelen folklorik ritimlere dayanıyor. Dans etme olasılığı yaratıyor. Böyle bir müzik oldukça çekici çünkü sağlığınıza da çok iyi geliyor!"

Kaynak: Bültenler