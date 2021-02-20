Ölümünün 6. yıldönümünde, Fırat Çakıroğlu kimdir, nereli? Fırat Yılmaz Çakıroğlu cinayeti nasıl oldu? Fırat Çakıroğlu nasıl, kaç yaşında öldü?

Vefatının 6. yılında tüm Türkiye Fırat Çakıroğlu'nu anıyor! Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Ege Üniversitesi Tarih Bölümü'nde eğitim gördüğü sırada bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusuydu. Peki, Fırat Çakıroğlu nasıl, kaç yaşında öldü? Fırat Çakıroğlu sözlüsü kim? Fırat Çakıroğlu kimdir, nereli?