Ölümünün 6. yıldönümünde, Fırat Çakıroğlu kimdir, nereli? Fırat Yılmaz Çakıroğlu cinayeti nasıl oldu? Fırat Çakıroğlu nasıl, kaç yaşında öldü?
Vefatının 6. yılında tüm Türkiye Fırat Çakıroğlu'nu anıyor! Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Ege Üniversitesi Tarih Bölümü'nde eğitim gördüğü sırada bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusuydu. Peki, Fırat Çakıroğlu nasıl, kaç yaşında öldü? Fırat Çakıroğlu sözlüsü kim? Fırat Çakıroğlu kimdir, nereli?
Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Ege Üniversitesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi ve aynı zamanda üniversitenin Ülkü Ocakları sorumlusuydu. 20 Şubat 2015 tarihinde öğrenciler arasında çıkan kavgada hayatını kaybetti, Çakıroğlu haricinde 7 kişi de yaralandı. Gözaltına alınmasının ardından Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Nurullah Semo tutuklandı, 7 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bugün Fırat Çakıroğlu, ölümünün 6. yıldönümünde anılıyor.
FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU KİMDİR?
Fırat Yılmaz Çakıroğlu, 1 Ocak 1991 tarihinde Konya'nın Akşehir ilçesinde dünyaya geldi. Babası Fuat Mahir Çakıroğlu ile annesi Özlem Çakıroğlu'nun tek çocuğuydu. 1996 yılında öğretmen olan annesi nedeniyle Diyarbakır'da ilkokul yıllarını geçirdi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisiydi. Aynı fakültede formasyon dersleri alan Çakıroğlu, Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu idi.
Fırat Çakıroğlu, 20 Şubat 2015'te Ege Üniversitesi'nde başlayan karşıt görüşlü öğrencilerin kavgası sonrası bıçaklanarak hayata veda eti. Cinayetin sanığı 880 gün süren yargılanma döneminden sonra terör örgütü üyeliğinden 15 yıl, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Fırat Çakıroğlu'nun adı, Tarsus'ta spor merkezine, Nazilli'de bir parka verildi. İzmir'in Menderes'de bir spor tesisine de adı verildi.