Ölümünün 56. yılında anılan büyük halk ozanlarının son halkası: Nazım Hikmet Ran
Nazım Hikmet Ran ölümünün 56. yılında anılıyor
Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair, yazar Nazım Hikmet Ran vefatının 56. yılında anılıyor. Dedesi Nazım Paşa'nın etkisiyle şiire ilgi duyan usta kalem genç yaşta yazmaya başladığı şiirleriyle uluslararası üne kavuştu.
20 Kasım 1901'de Selanik'te doğan 'Mehmet Nazım' edebiyat tarihinde "Nazım Hikmet" adıyla tanındı. Usta şair, Ran soyadını ise sonradan aldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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