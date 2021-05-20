Ölümsüzlük Filmi

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The Old Guard, yıllardır paralı asker olarak çalışan bir grup ölümsüz askere odaklanıyor. Thebae Campus'ın prensesi Eetion’un kızı olan Andromecha ve ona eşlik eden diğer Yunan mitolojisinden çıkıp gelen insanlar, 21. yüzyılda, paralı asker olarak çalışıyorlardır. Ölümsüzlükleriyle yaşamak zorunda kalan paralı askerler, başka bir ölümsüzün varlığını keşfederler. Bu kişi ise denizcilere hizmet veren siyahi bir kadındır. Peşlerine düşen kötü niyetli bir topluluk ise onların varlıklarını keşfetmişlerdir. Ölümsüzler anlayacaklardır ki, ölümden çok daha kötü şeyler vardır...

Yönetmen: Gina Prince

Senaryo: Leandro Fernández, Greg Rucka

Oyuncular: Charlize Theron, KiKi Layne, Matthias Schoenaerts

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: The Old Guard

Yapımcı Firma: Netflix

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 10.07.2020

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Kaynak: InterSinema.com