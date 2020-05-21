Olumsuz yorumlar yüzünden ameliyat olmak zorunda kaldı
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Olumsuz yorumlar yüzünden ameliyat olmak zorunda kaldı

'Doya Doya Moda' adlı yarışmaya katılarak ünlenen Yaprak Sultan, fazla kilolarıyla ilgili gelen olumsuz yorumlara dayanamayıp mide küçültme ameliyatı olduğunu söyledi

Olumsuz yorumlar yüzünden ameliyat olmak zorunda kaldı
21.05.2020 13:16 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:16

Siber saldırıya uğradığını belirten Yaprak Sultan, konu hakkında şunları söyledi: "Katıldığım 'Doya Doya Moda' adlı moda yarışmasında sonra kilomla ve görsellikle aşırı siber saldırıya uğradım. Bir başka YouTube videomun altında yaklaşık 9000 yorum yapıldı ve 80% hakaret içeren yorumlardı.

"KRONİK HASTALIĞIM VARDI"

Psikolojik yönden sarsılmıştım. Doğuştan kronik hastalığım olduğu için kilo almamı bir aralar durduramıyordum. Ama ben kendimle barışık biriyim. Elimden gelen her şeyi denedim."

"MART AYINDA AMELİYAT OLDUM"

Kilolarından kurtulmak için günlerce aç kaldığını söyleyen Sultan, "Bu yaşıma kadar 18 ameliyat geçirdim. Evet ameliyatta kesinlikle karşıydım ama saldırlar o kadar ağır oldu ki mart ayında ameliyat oldum. ve iyi ki ameliyat olmuşum. Keşke daha önce olsaymışım. Üzücü olan, kendi isteğimizle değilde böyle insanların baskısıyla ameliyat olmamız." sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Kaynak: Snob Magazin

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