'Ölümsüz' olarak bilinen su ayılarının zayıf noktası keşfedildi

16.01.2020 16:11 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:11

Tardigrad veya su ayıları olarak bilinen dünyanın en dayanıklı mikroskopik canlılarının bile küresel ısınmanın kurbanı olabileceği saptandı. Science Report'da yer ala bilimsel bir araştırma, nükleer radyasyonlara dayanıklı olan, toksik kimyasallara karşı korunabilen canlıların iklim krizine bağlı yüksek sıcaklıklarda ölebileceği ve yok olabileceği tespit edildi.



Dünyanın en dayanıklı canlısı olarak bilinen su ayıları uzay koşullarında bile hayatta kalabiliyor. Araştırmacılar su ayılarının zayıf noktasını tespit ederek yüksek sıcaklıklara dayanamayacaklarını ortaya koydu. Euronews.com'da Görüntüle