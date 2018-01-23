Ölümlü Kazanın Sürücüsüne Adli Kontrol

Samsun'da yatsı namazını kılmak için camiye giderken yolun karşısına geçmekte olan bir kişiye aracıyla çarparak ölümüne sebep olan sürücü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı Özel Harekat Şube Müdürlüğü önünde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhsin Ö. idaresindeki 55 BAT 80 plakalı minibüs, yatsı namazını kılmak için camiye giderken yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan 64 yaşındaki Ahmet Bulut'a çarptı. Kazada ağır yaralanan 4 çocuk babası Ahmet Bulut, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Araç sürücüsü, polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan Muhsin Ö. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Muhsin Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN