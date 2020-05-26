Ölümlü Dünya filmi konusu nedir? Ölümlü Dünya oyuncuları ve Ölümlü Dünya özeti!
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Ölümlü Dünya filmi konusu nedir? Ölümlü Dünya oyuncuları ve Ölümlü Dünya özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Ölümlü Dünya filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Ölümlü Dünya konusu, özeti ve Ölümlü Dünya oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Ölümlü Dünya filminin detayları…

Ölümlü Dünya filmi konusu nedir? Ölümlü Dünya oyuncuları ve Ölümlü Dünya özeti!
26.05.2020 12:01 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:06

İzleyenleri ekrana bağlayan Ölümlü Dünya filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ölümlü Dünya filmini izleyecek olanların merak ettiği Ölümlü Dünya konusu nedir, Ölümlü Dünya oyuncuları kimler ve Ölümlü Dünya özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÖLÜMLÜ DÜNYA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mermer Ailesi, 8 kişiden oluşan geniş bir ailedir. Yıllardır Haydarpaşa Garı'nda Anadolu Tat Lokantasını işletirler. Ailenin, kendi halinde, sıradan gözüken hayatları aslında pek de gözüktüğü gibi değildir. Bu ailenin uzun süredir sakladıkları bir sırlar vardır; lokanta işletmeciliğinin yanı sıra köklü bir teşkilatın içinde çalışmaktadır. Onlar ne pahasına olursa olsun bu sırrı saklamaya çalışsalar da beklenmedik bir anda sırları ifşa olur. Artık yeni bir planı devreye sokmaları gerekecektir.

Başrollerini Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Meltem Kaptan, Özgür Emre Yıldırım ve Mehmet Özgür'ün paylaştığı 'TAFF' yapımı, komedi ve aksiyon filminin yönetmenliğini Ali Altay üstleniyor.

ÖLÜMLÜ DÜNYA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Ali Atay

Oyuncular: Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Feyyaz Yiğit Çakmak

Tür: Komedi, Aksiyon

Yapım Yılı: 2017 (106 dk)

Vizyon Tarihi: 11 Mayıs 2018 Cuma

Senaryo: Ali Atay, Aziz Kedi

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