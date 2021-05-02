Ölüme böyle atladı
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Ölüme böyle atladı

Ölüme böyle atladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 8 katlı apartmanın çatısından atlayan genç, feci şekilde hayatını kaybetti.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 8 katlı apartmanın çatısından atlayan genç, feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Gökhan Kaya (25), Fatih Caddesi üzerindeki 8 katlı bir apartmanın çatısına çıktı. Kendini boşluğa bırakan genç, beton zemine çakılarak hayatını kaybetti. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bir görgü tanıdığı, "O sırada paket servisi yapıyordum. Ben ilk başta yangın sanıp dışarıya baktım ve birisinin çatıdan ağladığını gördüm. İtfaiye ekiplerinin branda açmasına fırsat vermeden kendisini attı. Çok büyük bir ses çıktı, sonrasında ortalık karıştı. Kim olduğunu ve neden intihar ettiğini bilmiyorum" dedi. - HATAY

Ölüme böyle atladı
Ölüme böyle atladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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