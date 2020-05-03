Ölüm orucundaki Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek için sosyal medyada çağrı: #SesiDuyİbrahimYaşasın
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Ölüm orucundaki Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek için sosyal medyada çağrı: #SesiDuyİbrahimYaşasın

Ölüm orucundaki Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek için sosyal medyada çağrı: #SesiDuyİbrahimYaşasın
03.05.2020 11:51 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:51

Ölümü orucunda olan ve durumu kritik hale gelen Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek için sosyal medyada '#SesiDuyİbrahimYaşasın' etiketi açıldı ve tanınmış isimler de dahil çok sayıda insandan bu etikete destek geldi.

Ölüm orucunda olan ve durumu kritik hale gelen Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek için sosyal medyada '#SesiDuyİbrahimYaşasın' etiketi açıldı ve tanınmış isimler de dahil çok sayıda insandan bu etikete destek geldi.

Etikete destek veren sanatçı, siyasetçi ve aktivistler arasında Meltem Cumbul, İlyas Salman, Orhan Aydın, Atilla Taş, Sezgin Tanrıkulu, Suavi, Levent Üzümcü, Tolga Sağ ve Filiz Kerestecioğlu da var. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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