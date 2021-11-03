'Ölüm korkusu' cinayetlerine ömür boyu ve 18 yıl hapis cezası

BURSA (DHA) - BURSA'da, Orhan Aksu (35) ile Orhan Eren'i (40) bindikleri otomobilde av tüfeğiyle vurarak öldüren Levent Katıroğlu, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Daha önceki duruşmalarda Aksu ve Eren'i, 'ölüm korkusu' yaşadığı için öldürdüğünü söyleyen Levent Katıroğlu, ömür boyu ve 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, ocak ayında Osmangazi ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte otel işleten Levent Katıroğlu, otomobiliyle seyir halindeyken, husumetli olduğu Orhan Aksu ile Orhan Eren'i trafikte, 16 LV 550 aracın içinde gördü. Yanında bulunan av tüfeğini alan Katıroğlu, Orhan Eren'in kullandığı araca yaklaştı, av tüfeğiyle 3 el ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Eren direksiyon başında, Aksu ise kaçmak isterken öldü. Bu sırada uygulama görevi yapan trafik ekipleri, silah sesini duyup olay yerine gelerek Levent Katıroğlu'nu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken gazetecilerin, "Neden öldürdünüz?" sorusuna "Ölüm korkusu yaşadığım için" diyen Katıroğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mahkeme heyeti, yaptığı savunmasında önceki ifadelerini tekrarlayan Levent Katıroğlu'na, Orhan Aksu'yu öldürmek suçundan ömür boyu, Orhan Eren'i öldürmek suçundan da haksız tahrik indirimiyle 18 sene hapis cezası verdi.