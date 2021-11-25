Ölüm direksiyon başında yakaladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ölüm direksiyon başında yakaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ölüm direksiyon başında yakaladı

Burdur'da kamyonetiyle seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçiren 63 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

BURDUR (İHA) - Burdur'da kamyonetiyle seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçiren 63 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Olay, Merkez Şeker İşçi Evleri Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir Kaya (63) isimli sürücü, 15 AAZ 355 plakalı kamyonetini yolun ortasına doğru park etti. Aracın içindeki şoförün hareketsiz olduğunu gören yoldan geçenler, durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine 112 ekipleri ve emniyet asayiş ekipleri sevk edildi. Aracın içinde hareketsiz duran şahsa ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, Kaya'nın öldüğünü tespit etti. Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri kamyonet ve şahıs üzerinde inceleme yaparken, direksiyon başında vefat eden Bekir Kaya'nın (63) kalp krizi geçirmesi üzerinde duruluyor. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesi sonrasında Kaya'nın cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - BURDUR

Ölüm direksiyon başında yakaladı

Ölüm direksiyon başında yakaladı

Ölüm direksiyon başında yakaladı

Ölüm direksiyon başında yakaladı

Ölüm direksiyon başında yakaladı

Parkta sigara istediği Çinli'den 'Kullanmıyorum' cevabı alınca gözü döndü

Parkta sigara istediği Çinli'den "Kullanmıyorum" cevabı alınca gözü döndü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title