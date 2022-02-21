Yahudiler için yapılan anıta göğüs dekolteli gitti, tepkilerin hedefi oldu

Almanya'da Nazi döneminde öldürülen 2 bin 711 Yahudi için Berlin'e bir anıt yapıldı. Gerek Almanya'daki gerek ise Avrupa'nın diğer ülkelerindeki vatandaşlar tarafından sık sık ziyaret edilen anıtta bu sefer ilginç bir olay meydana geldi.

GÖĞÜS DEKOLTELİ KIYAFETİ TEPKİ ÇEKTİ

Anıta ziyarete giden ve fotoğraflarını çektiren Alman bir sosyal medya fenomeninin göğüs dekolteli kıyafeti tepkilere yol açtı. Yahudiler, anıta göğüs dekoltesiyle giden fenomenin, ölüye saygısızlık yaptığını dile getirdi.

VİDEOYU PAYLAŞTIKTAN SONRA ORTAYA ÇIKTI

Kadının dekolteli kıyafet giydiği ise anıtta çektirdiği videodan sonra ortaya çıktı. Sosyal medyada videoyu gören Yahudiler, konuyla ilgili yüzlerce mesaj atarak sosyal medya fenomeninden özür talep etti.