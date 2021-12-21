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Oltulu sanatçı Akbulut Fantazi Müzik dalında ödül aldı

Oltulu sanatçı Akbulut Fantazi Müzik dalında ödül aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Avrupa'nın yeni starlarından Oltulu Yalçın Akbulut Fantazi Müzik dalında en iyi çıkışıyla ödüle layık görüldü.

Avrupa'nın yeni starlarından Oltulu Yalçın Akbulut Fantazi Müzik dalında en iyi çıkışıyla ödüle layık görüldü.

Bir otelde düzenlenen Uluslararası Kalite Ödüllerin'de güçlü yorumcu Yalçın Akbulut en iyi çıkış yapan fantazi müzik sanatçısı seçildi. Ödülü ünlü manken Tuğba Özay ve Şenol İpek'in ellerinden verdi. Avrupa'da yaşayan Fantazi Müzik dalında büyük bir çıkış yakalayan Oltulu Yalçın Akbulut Oltuluların gururu oldu. - ERZURUM

Oltulu sanatçı Akbulut Fantazi Müzik dalında ödül aldı

Oltulu sanatçı Akbulut Fantazi Müzik dalında ödül aldı

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