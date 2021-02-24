Oltu Devlet Hastanesinin yenilenen acil servis polikliniği hizmet vermeye başladı
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Oltu Devlet Hastanesinin yenilenen acil servis polikliniği hizmet vermeye başladı

24.02.2021 16:53 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:56
Oltu Devlet Hastanesinin yenilenen acil servis polikliniği hizmet vermeye başladı

Erzurum'da, Oltu Devlet Hastanesi'nin yenilenen acil servis ünitesi vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Erzurum'da, Oltu Devlet Hastanesi'nin yenilenen acil servis ünitesi vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Oltu Kaymakamı Şenol Turan ve İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, hizmete başlayan servisi ziyaret etti.

Başhekim Op. Dr. Hasan Hakan Yanar, Başhekim Yardımcısı Ertaç Macit ve Hastane Müdürü Salih Keskin ile Hastane Müdür Yardımcısı Hilmi Erarslan tarafından karşılanan Kaymakam Şenol Turan, yeni acil servis ünitesinde incelemelerde bulundu.

Erzurum Valisi Okay Memiş'e ilçedeki çalışmaları desteklediği için teşekkür eden Turan, "İl Sağlık Müdürümüz Gürsel Bedir'e ilçemize kazandırdıkları yeni acil servis birimi için teşekkür ederim. Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının mücadelesini asla unutmayacağız. Yeni acil servis ünitesinin ilçemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Erdoğan

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