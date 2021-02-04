Oltu'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Oltu ilçesinde yaban hayvanlarının soğuk kış şartlarında hayatlarını devam ettirebilmeleri için Oltu Kaymakamlığı tarafından av alanları ziyaret edilerek yem bırakıldı.

Oltu ilçesinde yaban hayvanlarının soğuk kış şartlarında hayatlarını devam ettirebilmeleri için Oltu Kaymakamlığı tarafından av alanları ziyaret edilerek yem bırakıldı.

Kaymakam Şenol Turan, kış şartlarında yaban hayatın sürdürülebilmesi için her türlü önlemi aldıklarını belirterek, "Hayvanların yiyeceğe erişiminin kısıtlandığı bu hava koşullarında yabani hayvanların hayatlarını kolaylaştıracak bu tarz davranışların örnek oluşturmasını canı gönülden diliyoruz." dedi.

Yemleme çalışmalarının kış boyunca aralıklarla sürdürüleceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Erdoğan