Oltu'da üniversite öğrencileri fidanları toprakla buluşturdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oltu'da üniversite öğrencileri fidanları toprakla buluşturdu

AA / Erkan Erdoğan - Haberler | Güncel
Oltu'da üniversite öğrencileri fidanları toprakla buluşturdu

Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin destekleriyle Oltu Meslek Yüksekokulunda, Ormancılık Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Yeşim Mualla Çil ve Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı öğrencileri tarafından fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin destekleriyle Oltu Meslek Yüksekokulunda, Ormancılık Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Yeşim Mualla Çil ve Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı öğrencileri tarafından fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Ufuk Atmaca, yaptığı konuşmada, "Orman yangınlarıyla ciğerlerimizin yandığı bu yıl, iklim değişikliğine karşı elimizdeki en büyük silahlardan birisinin ağaçlandırma olduğunun bilinciyle ağaç sevgisi ve öneminin ulaşılabilen her ferde aşılanması amacıyla böyle bir proje düzenlenmiştir. Proje sürecinde desteklerini esirgemeyen, üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Öğrenciler, yüksekokul bahçesine fidan dikerek can suyu verdi.

Oltu'da üniversite öğrencileri fidanları toprakla buluşturdu

Oltu'da üniversite öğrencileri fidanları toprakla buluşturdu

Oltu'da üniversite öğrencileri fidanları toprakla buluşturdu

AA / Erkan Erdoğan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title