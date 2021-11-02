Oltu'da üniversite öğrencileri fidanları toprakla buluşturdu

Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin destekleriyle Oltu Meslek Yüksekokulunda, Ormancılık Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Yeşim Mualla Çil ve Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı öğrencileri tarafından fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Ufuk Atmaca, yaptığı konuşmada, "Orman yangınlarıyla ciğerlerimizin yandığı bu yıl, iklim değişikliğine karşı elimizdeki en büyük silahlardan birisinin ağaçlandırma olduğunun bilinciyle ağaç sevgisi ve öneminin ulaşılabilen her ferde aşılanması amacıyla böyle bir proje düzenlenmiştir. Proje sürecinde desteklerini esirgemeyen, üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Öğrenciler, yüksekokul bahçesine fidan dikerek can suyu verdi.