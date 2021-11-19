ERZİNCAN (İHA) - Ölmek üzereyken bulunan yavru köpekler, Özdemir ailesinin neşe kaynağı oldu

ERZİNCAN - Erzincan'da anneleri tarafından terk edilen, soğuk ve açlıktan ölmek üzere olan iki yavru köpeğe ilköğretim öğrencisi sahip çıktı.

Yavru köpekleri sahiplenerek eve getiren ilköğretim öğrencisi Yusuf Özdemir, onların hayata tutunabilmesi için ailesinden yardım istedi. Özdemir ailesi tarafından önce veterinere götürülerek tedavileri yaptırılan iki yavru şirin köpek, daha sonra banyoları yaptırılarak karınları doyuruldu.

Birkaç gün sonra bahçeli evde yeni yerlerine alışan yavru köpekler, Özdemir ailesinin neşe kaynağı oldu.

Bahçede güzelce vakit geçiren ve mutlulukları hareketliliklerine yansıyan yavru köpekler, süt ve mamayla beslenerek 1 haftada sağlıklarına kavuştular.

Köpekleri ölmek üzereyken bulduğunu ifade eden çocuk Yusuf Özdemir, "Bir kulübenin yanında soğuktan tir tir titriyorlardı. Anneleri yoktu. Uzun süre baktım anneleri gelmedi, terk edildiklerini söyledi ağabeyler. Yüreğim dayanmadı. Onları alıp eve getirdim. Babama durumu anlattım. O da peki deyince sahiplendik, veterinere götürdük. Tedavilerini yaptırıp, aşılarını vurdurduk. Bize çok alıştılar. Bahçede onlara yer yaptık. Şimdi ailemizin birer ferdi oldular. Çok sevimliler" dedi.

Adlarını 41 ve Pamuk koyduklarını kaydeden Yusuf Özdemir, "Kısa sürede büyüyorlar. Onlarla oyunlar oynuyorum" diye konuştu.