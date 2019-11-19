19.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:04

"Ölmek istemiyoruz" dediler çoluk çocuk caddeye inip yolu kapattılar

Abdi İpekçi Caddesinde yaşanan trafik kazalarının önlenmesi amacıyla mahalle sakinlerinin yaptığı eylem kısa sürede amacına ulaştı.

Vatandaşın talebini haklı bulan Manavgat Belediyesi ekipleri caddede kazaların yaşandığı bölgeye HIZ-KES koyarak sorunu çözdü.

ANTALYA - Antalya'da ticari aracın çarptığı 8 yaşındaki çocuğun ağır yaralanmasının ardından Yayla Mahallesi Abdi İpekçi ve Işıklar Caddelerinin kesiştiği bölgede yaşayan vatandaşlar yola hız kesen kasisler (hız-kes) yapılması için sokağa döküldü.Gündüz saatlerinde kazanın ardından toplanıp eylem yapan vatandaşlar. bir gelişme olmayınca gece yeniden sokağa döküldü.

Kadın, erkek, çocuk yaklaşık 300 kişinin yolu kapattığı eylem yapan vatandaşlar, caddenin bazı araç sürücüleri tarafından yarış pisti olarak kullanıldığını, bundan dolayı da ölümlü ve yaralamalı kazaların yaşandığına dikkat çekti. Vatandaşlar, çocuklarını yolun karşısındaki markete göndermeye korktuklarını, araçların yolda yavaş gitmesi için acilen yola hız-kes konulmasını istediler.

Emniyet güçlerinin geniş önlem aldığı gözlenen eylem yapılan açıklamaların ve Manavgat belediyesi yetkililerinin yolda gerekli önlemlerin alınacağını açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldılar. Sabahın erken saatlerinde Abdi İpekçi Caddesine gelen Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, mahalle sakinlerinin istediği yerlere hız-kes koymak suretiyle sorunu çözdü. hız kes konulmasının ardından mahalle sakinleri seslerine kulak veren Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ve emeği geçen herkese duyarlılığından dolayı teşekkür ettiler.

Kaynak: İHA