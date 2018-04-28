Uluslararası Farj Film Festivali'ne katılmak üzere İran'a gelen yönetmen Oliver Stone, "Washington, DEAŞ ve İsrail Ortadoğu'yu yıktı" dedi.

İran'ın başkenti Tahran'da bu yıl 36'ıncısı düzenlenen Uluslararası Farj Film Festivali katılmak için ilk kez İran'a gelen ABD'li yönetmen Oliver Stone İran medyasına röportaj verdi. Stone, "Washington, DEAŞ ve İsrail Ortadoğu'yu yıktı" ifadelerini kullandı.

5 kez Oscar Ödülü kazanmış yönetmen, "ABD, DEAŞ ve İsrail yan yana çalıştı ve Ortadoğu'yu yıktılar, Amerikalıların bir sonuca varacağını sanmıyorum ve bir sonraki planın trajik olacağını düşünüyorum" diyerek endişelerini dile getirdi. - TAHRAN