Olimpiyatlarda verilen altın madalya gerçek mi?

Tokyo Olimpiyatları devam ederken merak edilen sorulardan biri de "Olimpiyatlarda verilen altın madalya gerçek mi?" oldu. Bir Twitter kullanıcısının madalyalara dair ortaya attığı iddianın ardından olimpiyat madalyasının fiyatı merak edildi.

Olimpiyatlarda verilen altın madalya gerçek mi? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Altın madalya, genellikle askeri başarılar hariç diğer alanlarda en yüksek başarıyı temsil eder. İlk olarak askeri rütbenin belirlenmesi gibi basit bir amaçla askeri amaçlı kullanılmıştır. 18inci yüzyıldan bu yana altın madalyalar ödüllendirme amaçlı olarak toplum içerisinde de kullanılmaktadır. Günümüzde UNESCO ve çeşitli akademik topluluklar gibi pek çok organizasyon altın madalyaları yıllık olarak ya da sıradışı durumlarda vermektedir. Altın madalya gerçek altından mı yapılıyor?

OLİMPİYATLARDA VERİLEN ALTIN MADALYA GERÇEK Mİ?

Bu günümüzde büyük ölçüde konu dışı kalsa da özellikle Olimpiyatlar bağlamında gelenek devam ediyor. Tabii ki Olimpiyatlarda verilen altın madalyalar aslında som altın değil. Daha ziyade, yaklaşık yüzde 90 gümüş ve en az 6 gram değerli malzemeden oluşan bir bileşikten yapılıyor.

Bir Twitter kullanıcısının altını çzidiği detayda, birincilik madalyasında bulunan 6gr altının 353$, ikincilik madalyasında bulunan gümüşün 466$ değerinde olduğu belirtildi.

Tabi, kullanıcılar, madalyaların değerinin maddi olarak göz önünde bulundurulmadığının da altını çiziyor.

METE GAZOZ ÜLKEMİZE ALTIN MADALYA KAZANDIRDI

Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ilk altın madalyamızı kazandırdı. Mete, Türkiye adına Olimpiyat Oyunları tarihinde okçulukta ilk madalyayı getirdi. Güreş, tekvando, halter ve judodan sonra okçulukta da altın madalyamız oldu.

"SÖZÜMÜ TUTTUM"

Mete Gazoz şampiyon olduktan sonra, "Söz vermiştim Tokyo'ya gelmeden önce ve bu sözü tuttum. Ekranları başında beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi ve ardından törene geçildi.

GURURLA OKUDU

Şampiyon Mete Gazoz, bayrağımız en tepede dalgalanırken İstiklal Marşı'nı dolu duygularla okudu. Mete'nin takım arkadaşları ve antrenörleri de haklı zaferle duygusal anlar yaşadı.