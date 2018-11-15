Ölen Annesinin Başında Ağlayan Yavru Maymunun Görüntüleri, Yürek Burktu

Hindistan'da çekilen yavru maymunun görüntüleri yürek burktu. Yavru maymun, araba çarpması sonucu ölen annesini ağlayarak uyandırmaya çalıştı.

GÖRÜNTÜLER YÜREK BURKTU

Hindistan'nın kuzeyinde bulunan Bareillly şehrinde, yavrusu ile beraber yolun karşısına geçen bir maymuna araba çarptı. Anne maymun hayatını kaybetti. Başında ağlayarak annesini uyandırmaya çalışan bebek maymunun çaresiz çırpınışları yürek burktu.

Görüntülerde, bir yoldan geçen bir adamın, yanındakilere yavru maymunu ne yapacaklarını sorduğu duyuluyor. Başka bir kişi ise ormana bırakmaları halinde diğer maymunların onu sahipleneceğini söylüyor. Annesinin başından ayrılmayan yavru maymun orman yetkililerine teslim edildi.