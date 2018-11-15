Ölen Annesinin Başında Ağlayan Yavru Maymunun Görüntüleri, Yürek Burktu
Hindistan'da annesine araba çarpan yavru maymunun ağlama görüntüleri, duygusal anlar yaşattı.
Hindistan'da çekilen yavru maymunun görüntüleri yürek burktu. Yavru maymun, araba çarpması sonucu ölen annesini ağlayarak uyandırmaya çalıştı.
GÖRÜNTÜLER YÜREK BURKTU
Hindistan'nın kuzeyinde bulunan Bareillly şehrinde, yavrusu ile beraber yolun karşısına geçen bir maymuna araba çarptı. Anne maymun hayatını kaybetti. Başında ağlayarak annesini uyandırmaya çalışan bebek maymunun çaresiz çırpınışları yürek burktu.
Görüntülerde, bir yoldan geçen bir adamın, yanındakilere yavru maymunu ne yapacaklarını sorduğu duyuluyor. Başka bir kişi ise ormana bırakmaları halinde diğer maymunların onu sahipleneceğini söylüyor. Annesinin başından ayrılmayan yavru maymun orman yetkililerine teslim edildi.
YORUMLAR (12)
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Ne görduk hiç bir şey karlamışlar buzlamışlar alsın kendi seyretsin yapanlar olumsuzzzCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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:(Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Hayvan dersin ama değil. Annesine ağlıyor. Sadece konuşamıyor insan dili ile. Konuşuyor belki sen anlamıyorsun. Her canlıya davranışımızdan hesaba çekileceğiz müslüman. Ayağını denk al. . !!Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Alınıcak ders çok yetim ve öküzlerin sen daima yanlarında ol yüce rabbim yetim ve öküzlerin haklarını yiyenlerede cezalarını sen ver yüce rabbimCevap Yaz 3 Yayından KaldırGÜNDEM-BUGÜN: tabii ki öküzlerin de hakkı var ama burada siz öksüz demek istemişiniz. Düzelteyim dedim.Yayından Kaldır