Öldürülen İş Adamının Cenazesi Adli Tıp Kurumu'na Kaldırıldı

BEŞİKTAŞ'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden iş adamı Ali Rıza Gültekin'in (57) cenazesi incelemelerin sona ermesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ailesi de olay yerine gelerek incelemelerin tamamlanmasını bekledi. Polis ekipleri Gültekin'in aracında da incelemelerde bulundu.

- İstanbul