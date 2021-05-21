Öldürülen Arife öğretmen, duvakla son yolculuğuna uğurlandı (2)
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Öldürülen Arife öğretmen, duvakla son yolculuğuna uğurlandı (2)

Öldürülen Arife öğretmen, duvakla son yolculuğuna uğurlandı (2)
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel

TABUTUN KAPAĞI KAPATILMADIKayseri'de arkadaşlık teklifini reddettiği Tolga Temur (29) tarafından tabancayla vurularak öldürülen rehberlik öğretmeni Arife Nur Sarıoğlu'nun (26), cenazesinde tabutun kapağının açık olması dikkat çekti.

TABUTUN KAPAĞI KAPATILMADI

Kayseri'de arkadaşlık teklifini reddettiği Tolga Temur (29) tarafından tabancayla vurularak öldürülen rehberlik öğretmeni Arife Nur Sarıoğlu'nun (26), cenazesinde tabutun kapağının açık olması dikkat çekti. Tabutun üzerinin bölgedeki gelenek gereği kapatılmadığı belirtildi. Geleneklere göre, cenaze battaniyeye sarıldıktan sonra kapağı açık olacak şekilde tabuta konuluyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç

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Öldürülen Arife öğretmen, duvakla son yolculuğuna uğurlandı (2) - Haberler
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