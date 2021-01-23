Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu
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Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu

23.01.2021 09:42 | Son Güncelleme: 23.01.2021 10:10

Termometrelerin eksi 51 dereceyi gördüğü Kazakistan'da ısınmak için bir köpeğin boynuna tırmanan fare donup kaldı. O görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Soğuk havalar birçok bölgede yoğun kar yağışıyla beraber etkisini artırmaya devam ederken bu durumdan en çok yaban ve sokak hayvanları olumsuz etkileniyor.

-51 DERECEYE DAYANAMADILAR

Kazakistan'ın en büyük metropollerinden Almatı'da çekildiği iddia edilen görüntülerde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kırsal bir alanda kalan hayvanlar soğuktan dondu. -51 derecede donan hayvanların fotoğrafları da kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu

KÖPEĞİN BOYNUNDA DONDU

Açık alanda kalan hayvanların buz tabakasıyla kaplandığı görülürken ortaya ilginç kareler çıktı. En dikkat çeken fotoğraf ise ısınmak için bir köpeğin boynuna tırmanan farenin de donup kalması oldu.

Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu
Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu
Haber Yorumları (3)
KIZGIN KUZGUN: palavralara devam sosyal manyaklık
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MAHMUT ÇAKMAK: DONAN HAYVAN AYAKTA DONMAZ YA DÜŞER YA YATAR KÜLLİYEN YALAN
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YARIM AKILLI: Bizde yedik.
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500
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