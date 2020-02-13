: Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!

13.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:42

Öldürme Arzusu filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Öldürme Arzusu filmini izleyecek olanların merak ettiği Öldürme Arzusu konusu nedir, Öldürme Arzusu oyuncuları kimler ve Öldürme Arzusu özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÖLDÜRME ARZUSU FİLMİNİN ÖZETİ

Başarılı bir travma cerrahı olan Paul Kersey, hayatını ölüm döşeğindeki, vurulmuş, bıçaklanmış insanlarla uğraşarak geçirmektedir. Stresli işinden sıyrıldığında ise sevgi dolu bir aile babasıdır. Kızı ve eşiyle mutlu bir hayat süren adam için bu düzen bir trajedi ile değişiverir. Evine düzenlenen saldırı sonrası eşi ölmüş, kızı ise komada yaşam mücadelesi vermektedir. Hayatını tamamen değiştiren bu olaydan sonra Paul, mesleki yeteneğini de kullanarak adeta bir ölüm makinesine dönüşür. Paul ne pahasına olursa olsun intikamını almaya kararlıdır...

ÖLDÜRME ARZUSU OYUNCULARI VE KADROSU

Öldürme Arzusu Yönetmen: Eli Roth

Öldürme Arzusu Oyuncular: Bruce Willis, Vincent D'Onofrio, Elisabeth Shue, Jack Kesy, Kirby Bliss Blanton

Öldürme Arzusu Tür: Aksiyon, Suç, Drama

Öldürme Arzusu Yapım Yılı: 2017 (107 dk)

Öldürme Arzusu Vizyon Tarihi: 16 Mart 2018 Cuma

Öldürme Arzusu Senaryo: Joe Carnahan, Brian Garfield

Öldürme Arzusu Yapım Ülkesi: ABD

Öldürme Arzusu Orijinal Dil: İngilizce

Öldürme Arzusu Orijinal Adı: Death Wish

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