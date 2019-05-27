Öldürdüğü Yılanın Fotoğrafını Paylaşan Oyuncu Mehmet Akif Alakurt'tan Pişkin Savunma
Sosyal medya hesaplarından yaptığı sert açıklamalarla sıkça gündeme gelen eski oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram hesabından öldürdüğü yılanın fotoğrafını paylaştı. Alakurt'un gelen tepkiler sonrası yaptığı açıklama ise herkesi şaşırttı.
Yıllar önce rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Mehmet Akif Alakurt, uzun bir süre önce oyunculuğu bıraktığını açıklamıştı. Mesleğini bıraktıktan sonra yaptığı açıklama ve paylaşımlarla gündemden bir türlü düşmeyen Alakurt, son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bu kadarı da olmaz dedirtti.
ÖLDÜRDÜĞÜ YILANIN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Arabasıyla üzerinden geçerek bile isteye bir canlının ölümüne yol açan Alakurt, kanlar içinde kalan yılanın fotoğrafını da Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Yaptığı canilikle gündeme gelen Alakurt'a tepki yağdı.
AÇIKLAMASI PES DEDİRTTİ
Gelen tepkilerin ardından yayınladığı fotoğrafı silen Alakurt'un yaptığı pişkin açıklamada herkese pes dedirtti. Alakurt, "Hayvanı niye öldürdün diyenlere cevaben. Ölüm de yaşam da Allah'ın emri mantık bu değil mi?" dedi.
-
Bu yılan değil.... kertenkele cahillik para ilr değil.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
BÜTÜN RENKLER TAMAM KALDI FISTIK YEŞİLİ.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
bu yılan değildir tarım yararlısı bir kertenkeledir insana zarar vermez böcek yer tarlada bulunur gidin araştırınCevap Yaz Yayından Kaldır
-
O yılan değil oluklu kertenkele ??Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
yazın sivrisinek için ilaç alıp öldüren hamam böceği görse öldüren farelere nefretle bakan zatlar yılanın ölümüne hasasiyet göstermişler. öbür hayvanların suçu neCevap Yaz 2 Yayından Kaldır