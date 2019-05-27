Öldürdüğü Yılanın Fotoğrafını Paylaşan Oyuncu Mehmet Akif Alakurt'tan Pişkin Savunma

Yıllar önce rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Mehmet Akif Alakurt, uzun bir süre önce oyunculuğu bıraktığını açıklamıştı. Mesleğini bıraktıktan sonra yaptığı açıklama ve paylaşımlarla gündemden bir türlü düşmeyen Alakurt, son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bu kadarı da olmaz dedirtti.

ÖLDÜRDÜĞÜ YILANIN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Arabasıyla üzerinden geçerek bile isteye bir canlının ölümüne yol açan Alakurt, kanlar içinde kalan yılanın fotoğrafını da Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Yaptığı canilikle gündeme gelen Alakurt'a tepki yağdı.

AÇIKLAMASI PES DEDİRTTİ

Gelen tepkilerin ardından yayınladığı fotoğrafı silen Alakurt'un yaptığı pişkin açıklamada herkese pes dedirtti. Alakurt, "Hayvanı niye öldürdün diyenlere cevaben. Ölüm de yaşam da Allah'ın emri mantık bu değil mi?" dedi.