Öldür Beni Sevgilim oyuncuları kimler? Öldür Beni Sevgilim konusu nedir? Öldür Beni Sevgilim nerede çekildi?
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Öldür Beni Sevgilim oyuncuları kimler? Öldür Beni Sevgilim konusu nedir? Öldür Beni Sevgilim nerede çekildi?

Öldür Beni Sevgilim oyuncuları kimler? Öldür Beni Sevgilim konusu nedir? Öldür Beni Sevgilim nerede çekildi?
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Romantik- komedi türündeki film Öldür Beni Sevgilim, 2018 yapımı Türk yapımı, yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği Öldür Beni Sevgilim canlı izle!

Romantik- komedi türündeki film Öldür Beni Sevgilim, 2018 yapımı Türk yapımı, yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği Öldür Beni Sevgilim canlı izle!

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM OYUNCULARI

Murat Boz

Seda Bakan

Açelya Topaloğlu

Özgür Emre Yıldırım

Seda Güven

Yosi Mizrahi

Dilşad Şimşek

Ali Yoğurtçuoğlu

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM KONUSU NEDİR?

Öldür Beni Sevgilim birbirini öldürmeye çalışan iki sevgilinin hikayesini anlatıyor. Murat Boz'un canlandırdığı Okan ve Seda Bakan'ın canlandırdığı Demet karakterinin ilişkileri uzun yıllardır devam etmekte. Fakat 5 yılın sonunda ikili adeta birbirinden bunalmış hale gelir. 5 yıllık evliliklerini yanlış anlama sonucunda birbirlerini öldürmeye karar verirler.

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Öldür Beni Sevgilim oyuncuları kimler? Öldür Beni Sevgilim konusu nedir? Öldür Beni Sevgilim nerede çekildi? - Haberler
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