Öldüğü fark edilmeyen yaşlı adamın cesedi kurtlanmış halde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Öldüğü fark edilmeyen yaşlı adamın cesedi kurtlanmış halde bulundu

29.01.2021 14:42 | Son Güncelleme: 29.01.2021 15:19

Öldüğü fark edilmeyen yaşlı adamın cesedi kurtlanmış halde bulundu Adana'da tek başına yaşayan ve en son kızı tarafından 10 gün önce görülen yaşlı adamın cesedi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı Adana'da tek başına yaşayan ve en son kızı tarafından 10 gün önce görülen yaşlı adam evinde...

Öldüğü fark edilmeyen yaşlı adamın cesedi kurtlanmış halde bulundu

Adana'da tek başına yaşayan ve en son kızı tarafından 10 gün önce görülen yaşlı adamın cesedi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı

ADANA - Adana'da tek başına yaşayan ve en son kızı tarafından 10 gün önce görülen yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 katlı evin çatı katında tek odalı sıvasız bir evde yaşayan Ahmet İnci'nin kızı sabah saatlerinde ziyaret için babasının yanına geldi. Kilitli olan kapıya vuran kızı bir türlü babası açmayınca polise haber verdi. Olay yerine gelen polis çilingir yardımıyla kapıyı açıp içeri girdiğinde yaşlı adamın yatağında hareketsiz yattığını gördü. Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yaşlı adamın ölümünün üzerinden çok zaman geçtiğini, buna bağlı olarak cesedin kurtlandığını belirledi.

Yaşlı adamın kızı ise en son babasını 10 gün önce gördüğünü söyledi. Yaşlı adamın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Bu arada yapılan ilk incelemede yaşlı adamın vücudunda kesik ya da ateşli silah yaralanmasına rastlanmazken, kesin ölüm nedeninin otopsiden sonra ortaya çıkacağı öğrenildi.

Öldüğü fark edilmeyen yaşlı adamın cesedi kurtlanmış halde bulundu
Öldüğü fark edilmeyen yaşlı adamın cesedi kurtlanmış halde bulundu
Öldüğü fark edilmeyen yaşlı adamın cesedi kurtlanmış halde bulundu
Öldüğü fark edilmeyen yaşlı adamın cesedi kurtlanmış halde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ali Çelebi Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi Selahattin Demirtaş
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Oktay Kaynarca Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Ünal Karaman Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Tüm Haberler Aralık Evlilik Antalya Sakarya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Öldüğü fark edilmeyen yaşlı adamın cesedi kurtlanmış halde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 15:19:12. #1.15#
title